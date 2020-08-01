Англия

Менеджер похвалил будущего соперника.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказал свое мнение о Челси, с которым его команда сыграет в финале Кубка Англии.

"В Челси было несколько очень важных ключевых игроков в командах-победителях, и это, вероятно, дало им платформу для создания чего-то крепкого в будущем".

"У них были действительно хорошие менеджеры, игроки и структура в футбольном клубе. До Абрамовича, они не были командой-победителем. Но им удалось изменить это мышление, убедить игроков и оказать давление на всех в клубе, что единственная цель и единственное, что было разрешено в этом футбольном клубе, — это победа", — сказал Артета Sky Sports.

Ранее испанский специалист прокомментировал вероятность того, что форвард Пьер-Эмерик Обамеянг покинет клуб.