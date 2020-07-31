Англия

Менеджер уверен, что габонец останется в команде.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказал свое мнение о том, покинет ли команду в межсезонье форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Нет, я не думаю, что он уйдет после финала Кубка. У меня нет таких мыслей насчет этой ситуации".

"Не забывайте, у Обамеянга все еще есть контракт с нами. Мы хотим сохранить его и подписать новую долгосрочную сделку. Но в данный момент он с нами, и я думаю, что он должен действительно гордиться тем, в какой команде он находится", — цитирует Артету Goal.

Ранее сообщалось, что в будущее трансферное окно Арсенал может арендовать полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо.