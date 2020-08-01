Англия

Форвард прокомментировал грядущий поединок.

Нападающий Арсенала Александр Ляказетт высказал свое мнение о финальном поединке Кубка Англии против Челси.

"Мы взволнованы, потому что знаем, что можем завершить наш сезон трофеем, который будет много значить для нас и болельщиков"

"В лиге мы финишировали в плохои, мы проиграли Олимпиакосу в Лиги Европы, поэтому мы не достигли наших целей. Вот почему я говорю, что Кубок спас бы наш сезон".

"Я приехал в Арсенал, чтобы выиграть трофеи. Да, наши неудачи расстраивали нас, но это часть футбола", — цитирует Ляказетта Goal.

Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета прокомментировал игру Челси накануне матча.