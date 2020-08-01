Американский вингер вывел Челси вперед в матче с Арсеналом.
Кристиан пулишич, Фото ФК Челси
01 августа 2020, 20:19
На стадионе Уэмбли проходит финальный поединок Кубка Англии, в котором Арсеналу противостоит Челси в рамках лондонского дерби.
Уже на 5-й минуте встречи полузащитник Кристиан Пулишич вывел "пенсионеров" вперед, когда нанес удар по воротам Эмилиано Мартинеса в пределах штрафной соперника.
Благодаря этому голу 21-летний игрок Челси установил уникальное достижение, став первым в истории американцем, которому удалось забить в финале Кубка Англии.
Напомним, что следить за событиями поединка Арсенал — Челси вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.