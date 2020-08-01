Англия

Американский вингер вывел Челси вперед в матче с Арсеналом.

На стадионе Уэмбли проходит финальный поединок Кубка Англии, в котором Арсеналу противостоит Челси в рамках лондонского дерби.

Уже на 5-й минуте встречи полузащитник Кристиан Пулишич вывел "пенсионеров" вперед, когда нанес удар по воротам Эмилиано Мартинеса в пределах штрафной соперника.

Благодаря этому голу 21-летний игрок Челси установил уникальное достижение, став первым в истории американцем, которому удалось забить в финале Кубка Англии.

Напомним, что следить за событиями поединка Арсенал — Челси вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.