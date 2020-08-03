Англия

Менеджер утверждает, что игрок не спешит продлевать контракт.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард заявил, что вингер команды Виллиан все еще не сообщил клубу, станет ли он продлевать контракт.

"Это его решение, я не получил никакого ответа. Я знаю ситуацию в клубе. У меня прекрасные отношения с Виллианом, но я не знаю, каково его решение".

"Если это произойдет в ближайшие дни, как он сказал, тогда это будет хорошо для меня в любом случае. Конечно, я очень доволен Виллианом. Он был великолепен в этом сезоне".

"Но это его выбор, и я уважаю это. Он был отличным игроком для Челси, если он решит двигаться дальше, т и о Челси будет двигаться дальше, и мы должны смотреть вперед", — приводит слова Лампарда Goal.

Ранее сообщалось, что игрок может переехать в Испанию, так как в его услугах заинтересована Барселона.