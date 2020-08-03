Менеджер утверждает, что игрок не спешит продлевать контракт.
Виллиан, getty images
03 августа 2020, 07:23
Главный тренер Челси Фрэнк Лампард заявил, что вингер команды Виллиан все еще не сообщил клубу, станет ли он продлевать контракт.
"Это его решение, я не получил никакого ответа. Я знаю ситуацию в клубе. У меня прекрасные отношения с Виллианом, но я не знаю, каково его решение".
"Если это произойдет в ближайшие дни, как он сказал, тогда это будет хорошо для меня в любом случае. Конечно, я очень доволен Виллианом. Он был великолепен в этом сезоне".
"Но это его выбор, и я уважаю это. Он был отличным игроком для Челси, если он решит двигаться дальше, т и о Челси будет двигаться дальше, и мы должны смотреть вперед", — приводит слова Лампарда Goal.
Ранее сообщалось, что игрок может переехать в Испанию, так как в его услугах заинтересована Барселона.