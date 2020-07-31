Испания

Бразилец все же может переехать на Камп Ноу.

Руководство Барселоны обратилось к представителям Виллиана с целью пригласить полузащитника в команду, сообщает Sky Sports.

Напомним, контракт бразильского футболиста с Челси истекает в конце нынешнего сезона, и стороны все еще не объявили о прогрессе в переговорах о новой сделке.

Виллиан провел 47 поединков в этом сезоне, отметившись 11 голами и девятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в услугах вингера также заинтересован миланский Интер и лондонский Арсенал, причем "канониры" считаются фаворитами гонки.