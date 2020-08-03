Англия

Нападающий может продолжить карьеру в другой команде.

Лестер готов выслушать предложения по Келечи Ихеаначо, сообщает Daily Mail.

"Лисы" хотят заполучить нападающего Селтика Одсонна Эдуара, который оценивается в 40 миллионов фунтов. Клубу нужны средства, чтобы осуществить переход.

Ихеаначо пользуется спросом на трансферном рынке – на него претендуют Астон Вилла, Эвертон и Лидс.

В текущем сезоне 23-летний футболист отыграл 26 матчей во всех турнирах и забил 10 голов.

Напомним, что в Лестер Ихеаначо перешел из Манчестер Сити за 25 миллионов фунтов.