Руководство "синих" готово устроить распродажу этим летом.
АНТОНИО РЮДИГЕР, GETTY IMAGES
04 августа 2020, 18:28
Тренерский штаб Челси недоволен выступлениями ряда игроков и готов продать их, сообщает Sky Sports.
По информации источника, "синие" рассмотрят любые варианты по Кепе Аррисабалаге, Жоржиньо, Антонио Рюдигере, Эмерсоне, Викторе Мозесе, Тьемуэ Бакайоко, Данни Дринкуотере, Курте Зума, Андреасе Кристенсене и Миши Батшуайи.
Вырученные средства Челси готов инвестировать в новых футболистов, в частности, в покупку Серхио Регилона из Реала.
Ранее сообщалось, что Челси намерен заполучить Хаверца, Чилвелла, Райса и Облака.