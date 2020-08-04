Англия

"Лисы" всерьез заинтересованы в португальском нападающем.

Лестер вступил в переговоры с Барселоной касательно нападающего Франсишку Тринкана, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, "лисы" хотят арендовать 20-летнего игрока с правом последующего выкупа за 50 миллионов евро.

Напомним, что Барселона заполучила Тринкана в январе этого года и оставила его в аренде у Браги до конца сезона.

Каталонскому клубу португалец обошелся в 31 миллион евро, его клаусула составляет 500 млн.