Англия

Полузащитник Боруссии Дортмунд может остаться в нынешней команде как минимум на один сезон.

Манчестер Юнайтед не может договориться с Боруссией Д о переходе Джейдона Санчо, сообщает журналист Дэвид Орнштейн, ESPN и Goal.com.

Источники информируют, что "красные дьяволы" все еще не договорились с футболистом о личном контракте. Кроме того, "шмели" не собираются идти на уступки – они хотят выручить за своего футболиста 120 миллионов евро. Манчестер Юнайтед считает эту сумма завышенной, учитывая последствия от коронавируса.

Изначально Боруссия Д назначила дедлайн на 10 августа, но в нынешний ситуации это выгляди нереалистично. МЮ не исключает вариант, что клубу придется переключиться на альтернативные варианты.

В завершившемся сезоне в Бундеслиге Джейдон отыграл 32 игры, отметившись 17 голами и 16 результативными передачами.