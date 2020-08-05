"Дачники" стали третьей командой, которая получила повышение в классе.
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05 августа 2020, 00:24
В финале плей-офф за выход в Премьер-лигу между собой играли Брентфорд и Фулхэм на Уэмбли.
На протяжении 90 минут команды не сумели выявить победителя, однако в овертаймах зрители увидели сразу три гола.
Более удачливым оказался Фулхэм – подопечные Скотта Паркера получили повышение в классе. Напомним, что сезоном ранее именно "дачники" вылетели из АПЛ.
Таким образом, Фулхэм присоединился к Вест Бромвичу и Лидсу, который покинули Чемпионшип.
Брентфорд – Фулхэм 1:2
Голы: Далсгорд, 120+4 – Брайн, 105, 117
Брентфорд: Рая – Далсгорд, Янссон, Пиннок, Генри (Фосу, 106) – Йенсен (Дервишоглу, 105+1), Нергор, Да Силва (Канос, 83) – Мбеумо (Маркондес, 61), Уоткинс, Бенрама
Фулхэм: Родак – Одои (Кристи, 110), Гектор, Рим, Брайан – Рид, Кэрни – Камара (Кавалейру, 105+1), Онома (Ле Маршан, 110), Кебано (Нокар, 81) – Рид (Митрович, 90+2)
Предупреждения: Йенсен, Нергор – Рид, Кэрни, Гектор, Нокар, Митрович, Кавалейру, Родак.