Англия

"Горожане" в поисках защитников и игроков на замену Давиду Силве и Серхио Агуэро.

Манчестер Сити уже объявил о первом летнем усилении, подписав вингера Феррана Торреса из Валенсии, однако на этом трансферная кампания "горожан" не завершена.

Как сообщает Sky Sports, приоритетом для Хосепа Гвардиолы является линия обороны, а именно два центрбека и один левый защитник. Ожидается, что на этой неделе Ман Сити объявит о переходе Натана Аке из Борнмута за 41 миллион фунтов, но также манчестерский клуб ведет переговоры с Наполи по Калиду Кулибали.

Помимо игроков обороны, "горожане" планируют найти футболистов на замену нападающему Серхио Агуэро и полузащитнику Давиду Силве, поскольку испанец покидает клуб на правах свободного агента, а контракт аргентинца истекает летом 2021 года.

Отмечается, что в шорт-листе Манчестер Сити находятся форвард Интера Лаутаро Мартинес и молодой талант Жоау Фелиш, который проводит блеклый сезон за Атлетико после перехода из Бенфики прошлым летом.