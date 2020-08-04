Англия

Испанский вингер продолжит карьеру в Англии.

Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил об успешном завершении сделки по переходу полузащитника Феррана Торреса из Валенсии.

20-летний испанец подписал с новым клубом контракт до лета 2025 года. Финансовые детали сделки не уточняются, но, по информации СМИ, молодой футболист обошелся "горожанам" в 25 млн евро, и еще 10 млн евро Валенсия получит в качестве бонусов.

Отметим, что Ферран Торрес является воспитанником "летучих мышей". В сезоне-2019/20 испанский вингер провел 44 поединка, в которых отметился шестью голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити близок к подписанию центрального защитника Борнмута Натана Аке за 41 миллион фунтов.