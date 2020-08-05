Англия

Австриец впервые стал обладателем данной награды.

Наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль стал лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам прошлого месяца. Об этом сообщает официальный сайт "святых".

Данную награду 52-летний австриец получил за серию без поражений в июле, которая продлилась шесть поединков и включила в себя победы над Манчестер Сити (1:0), Борнмутом (2:0) и Шеффилд Юнайтед (3:1).

Отметим, что Хазенхюттль в борьбе за звание лучшего тренера июля в АПЛ опередил Хосепа Гвардиолу, Дэвида Мойеса, Жозе Моуриньо и Оле-Гуннара Солскьяера. Для австрийского специалиста эта награда стала первой в карьере.

Напомним, что Саутгемптон под руководством Ральфа Хазенхюттля занял итоговое 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии-2019/20.