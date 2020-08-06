"Святые" согласовали трансфер ганского центрбека.
Мохаммед Салису, Getty Images
06 августа 2020, 07:41
Защитник Вальядолида Мохаммед Салису должен в ближайшее время стать игроком Саутгемптона, сообщает Sky Sports.
"Святые" договорились о трансфере ганского центрбека и вскоре объявят о его подписании. Сумма сделки составит 12 млн евро, которые были прописаны в его контракте в качестве отступных.
Интерес к 21-летнему игроку также приписывали Ренну, Манчестер Юнайтед и Атлетико.
В этом сезоне Салису провел 32 поединка в футболке Вальядолида, отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что полузащитника Саутгемптона Пьер-Эмиль Хойбьерг близок к переходу в Тоттенхэм.