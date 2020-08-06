Англия

"Святые" согласовали трансфер ганского центрбека.

Защитник Вальядолида Мохаммед Салису должен в ближайшее время стать игроком Саутгемптона, сообщает Sky Sports.

"Святые" договорились о трансфере ганского центрбека и вскоре объявят о его подписании. Сумма сделки составит 12 млн евро, которые были прописаны в его контракте в качестве отступных.

Интерес к 21-летнему игроку также приписывали Ренну, Манчестер Юнайтед и Атлетико.

В этом сезоне Салису провел 32 поединка в футболке Вальядолида, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что полузащитника Саутгемптона Пьер-Эмиль Хойбьерг близок к переходу в Тоттенхэм.