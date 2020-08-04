Англия

Стороны согласовали финансовые условия контракта.

Полузащитник Саутгемптона Пьер-Эмиль Хойбьерг в ближайшее время может перебраться в Тоттенхэм. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний датчанин близок к подписанию контракта со "шпорами". Стороны уже согласовали финансовые условия будущего соглашения, и теперь осталось уладить последние детали с Саутгемптоном.

Отмечается, что Хойбьерг обойдется Тоттенхэму в 17 миллионов евро и рассматривает в качестве потенциальной замены для Танги Ндомбеле, в котором заинтересован Интер.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на Пьера-Эмиля Хойбьерга является Эвертон, однако сам футболист предпочитает присоединиться к стану "шпор".