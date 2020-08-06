Англия

"Вишни" не захотели продавать Эрона Рамздейла за 12 миллионов фунтов.

Пребывание Дина Хендерсона в Шеффилд Юнайтед, по всей видимости, подошло к своему завершению. 23-летний голкипер близок к возвращению в Манчестер Юнайтед, поэтому "клинки" начали поиски замены ему на трансферном рынке.

Как сообщает Sky Sports, Шеффилд Юнайтед обратил свое внимание на Эрона Рамздейла, однако предложения в размере 12 миллионов фунтов оказалось для Борнмута недостаточно, чтобы согласиться отпустить своего ключевого вратаря.

Тем не менее, Хендерсон еще может остаться на следующий сезон в Шеффилд Юнайтед, но на данном этапе он ведет переговоры с Манчестер Юнайтед о новом контракте.

Что касается Эрона Рамздейла, то в сезоне-2019/20 он провел в АПЛ 37 поединков, в которых пропустил 62 гола. Борнмут высоко оценивает перспективы 22-летнего англичанина и надеется выручить за него примерно 25 миллионов фунтов.