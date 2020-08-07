Англия

Атлетико отказывает отпускать ганского хавбека менее чем за 50 миллионов евро.

Арсенал продолжает попытки усилить центральную линию полузащиты путем подписания Томаса Партея из Атлетико, но "матрасники" по-прежнему не готовы идти не уступки. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, мадридский клуб не намерен расставаться с 27-летним хавбеком и в очередной раз потребовал у "канониров" активировать клаусулу, которая прописана в контракте футболиста.

Если Арсенал не сможет или не захочет платить за Партея 50 миллионов евро, то тот продолжит свои выступления в Атлетико.

Напомним, в середине июля этого года издание GhanaSoccernet сообщало, что Томас Партей принял решение продлить контракт с "матрасниками", однако до сей поры будущее ганского полузащитника остается под вопросом.