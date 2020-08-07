Англия

Полузащитник Челси получил достаточно серьезное повреждение.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард подтвердил, что Кристиан Пулишич пропустит шести недель из-за повреждения.

21-летний футболист в финале Кубка Англии против Арсенала (1:2) травмировался, в результате чего был заменен во втором тайме.

Однако среди хороших новостей – Нголо Канте и Рубен Лофтус-Чик смогут сыграть против Баварии в предстоящей игре.

Матч Бавария — Челси пройдет 8 августа в 22:00 по киевскому времени.