Англия

Вингер попрощался с лондонской командой.

Крайний полузащитник Челси Педро попрощался с клубом, так как его контракт подошел в концу.

"После пяти замечательных лет мой путь в Челси подходит к концу".

"Большое спасибо руководству клуба, тренерам и товарищам по команде, которые у меня были, и, конечно же, болельщикам: спасибо за то, что я был членом вашей большой семьи. Я был очень счастлив здесь, вы заставили меня почувствовать себя как дома ".

"Для меня было большим удовольствием и честью играть за этот клуб и выигрывать титулы Премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги Европы", — написал Педро в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что испанский футболист, вероятнее всего, продолжит карьеру в Роме.