Опытный испанец может вскоре присоединиться к римлянам.
Педро, Getty Images
17 июня 2020, 16:27
Полузащитник Челси Педро может стать игроком Ромы в ближайшее время, сообщает издание Corriere dello Sport.
Испанский вингер согласовал личный контракт с "волками" до 2022 года и вскоре может оформить его официально. Ожидается, что зарплата опытного футболиста в римском клубе составит 3,5 млн евро в год.
В подписании 32-летнего игрока также заинтересована Валенсия.
В текущем сезоне Педро провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Рома хочет продлить аренду защитника Челси Давиде Дзаппакосты.