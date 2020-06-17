Италия

Опытный испанец может вскоре присоединиться к римлянам.

Полузащитник Челси Педро может стать игроком Ромы в ближайшее время, сообщает издание Corriere dello Sport.

Испанский вингер согласовал личный контракт с "волками" до 2022 года и вскоре может оформить его официально. Ожидается, что зарплата опытного футболиста в римском клубе составит 3,5 млн евро в год.

В подписании 32-летнего игрока также заинтересована Валенсия.

В текущем сезоне Педро провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома хочет продлить аренду защитника Челси Давиде Дзаппакосты.