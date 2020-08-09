Англия

Норвежец рассказал о перспективах француза в клубе.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение об игре полузащитника команды Поля Погба.

"Он очень много работал после травмы, он счастлив и играет хорошо. Я уверен, что в ближайшие пару сезонов мы увидим лучший футбол от Погба. И я с нетерпением жду его прогресса вместе с этой командой.

"Его ждет судьба быть одним из лидеров, одной из главных фигур в клубе, потому что он только приближается к своему пику в качестве футболиста. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним вновь", — сказал Солскьяер MUTV.

Ранее норвежский специалист заявил, что мечтает наконец выиграть трофей вместе с Юнайтед.