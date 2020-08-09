Лига Европы

Менеджер желает добыть победу в Лиге Европы.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что хочет как можно скорее завоевать первый трофей с командой.

"Я амбициозен — и одна из моих главных целей — поднять трофей в качестве менеджера этого клуба".

"Я обязан своей карьерой Юнайтед, поэтому победа в качестве менеджера была бы самым гордым моментом в моей футбольной жизни. Это было бы самым большим достижением. Поднять трофей сейчас было бы лучшим моментом в моей карьере", — приводит слова Солскьяера Goal.

Ранее норвежский специалист высказал свое мнение о дальнейших выступлениях в Лиге Европы после повторной победы над ЛАСКом.