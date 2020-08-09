Англия

Переход бразильца в состав "канониров" — вопрос времени.

Совсем скоро переход Виллиана в Арсенал будет официально подтвержден, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, на следующей неделе 32-летний футболист станет "канониром". Он подпишет контракт на три года. Ряд других источников уточняют, что в соглашении будет присутствовать опция продления еще на один сезон.

Остались формальности – составить контракт, утрясти мелкие детали и оформить документы.

Ранее Виллиан официально подтвердил свой уход из Челси после семи лет выступлений за "синих".