Англия

Бразилец больше не сыграет в футболке "синих".

Виллиан объявил о том, что покидает Челси после семи лет в клубе. Об этом брзилец сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Это были прекрасные семь лет. В августе 2013 года, когда я получил предложение от Челси, я был уверен, что именно здесь мне нужно играть. Сегодня я уверен, что это было лучшее решение. Было так много счастливых времен, некоторые печальные, были трофеи, и это всегда было очень напряженно.

Тем не менее, помимо трофеев, я многое узнал о себе. Я получил развитие, стал лучшим игроком и лучшим человеком. С каждой тренировкой, с каждой игрой, с каждой минутой, проведенной в раздевалке, я всегда учился.

Я действительно благодарен болельщикам Челси за их радушный прием на Стэмфорд Бридж и их поддержку на протяжении всего моего пребывания в клубе. Была также критика, что нормально, но что важно, так это то, что и привязанность, и критика заставляли меня всегда выкладываться на каждой тренировке, в каждой игре, чтобы постоянно совершенствоваться до самой последней минуты в футболке Челси!

Пришло время двигаться дальше. Я определенно буду скучать по товарищам по команде. Я буду скучать по всему персоналу клуба, который всегда относился ко мне как к сыну, и я буду скучать по фанатам. Я ухожу с высоко поднятой головой, зная, что здесь я выигрывал и всегда старался изо всех сил в футболке Челси!

Я искренне благодарен всем вам, и благословит вас Бог!".