Англия

Скорее всего, защитник не продолжит карьеру в составе "горожан".

Манчестер Сити хочет продать Николаса Отаменди, а защитник не против покинуть клуб, сообщает Superdeporte.

По информации источника, в этом году шансы значительно выше, что аргентинец уйдет из клуба, чем год назад.

32-летний футболист хотел бы вернуться в Валенсию. У него также есть предложения от других клубов Ла Лиги, и от неназванного клуба из Серии А.

Напомним, что Отаменди выступает за Манчестер Сити с лета 2015 года.