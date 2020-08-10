Скорее всего, защитник не продолжит карьеру в составе "горожан".
НИКОЛАС ОТАМЕНДИ, GETTY IMAGES
10 августа 2020, 10:28
Манчестер Сити хочет продать Николаса Отаменди, а защитник не против покинуть клуб, сообщает Superdeporte.
По информации источника, в этом году шансы значительно выше, что аргентинец уйдет из клуба, чем год назад.
32-летний футболист хотел бы вернуться в Валенсию. У него также есть предложения от других клубов Ла Лиги, и от неназванного клуба из Серии А.
Напомним, что Отаменди выступает за Манчестер Сити с лета 2015 года.