Англия

Ливерпуль объявил о трансфере грека.

Официальный сайт Ливерпуля сообщает, что клуб заключил контракт с защитником из Олимпиакоса Костасом Цимикасом.

Отмечается, что 24-летний греческий футболист подписал долгосрочную сделку, а в команде игрок будет выступать под 21-м номером. СМИ сообщали, что его ориентировочная стоимость составила 13 миллионов евро.

"Я очень счастлив, я очень горжусь быть здесь. Для меня Ливерпуль — самый большой клуб в мире. Для меня большая честь быть здесь, и я сделаю все возможное », — сказал Цимикас Liverpoolfc.com.

Костас Цимикас провел в этом сезоне 46 поединков, в которых отметился семью результативными передачами.