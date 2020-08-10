Англия

Вингер вспомнил прошедший матч "горожан".

Крайний полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг рассказал о стремлении своей команды одержать победу в Лиге чемпионов.

"Мы были очень голодны к против Реала. Я думаю, что с тех пор, как мы вернулись после рестарта, менталитет был таким, насколько мы этого хотим. У нас есть энергия, чтобы успешно участвовать в этом турнире. Энергия и борьба — мы показали это против Мадрида на протяжении всей игры".

"В Лиге чемпионов есть команды отличного качества. Мы должны сохранять кондиции и играть в свой футбол. Самое главное — бежать и выкладываться на все 100% за каждую минуту нашего пребывания в турнире", — сказал Стерлинг PA Sport.

Ранее менеджер Сити Пеп Гвардиола заявил, что победа над Реалом продемонстрировала амбиции команды в Лиге чемпионов.