Англия

"Сороки" практически согласовали трансфер ирландца.

Бывший полузащитник Бернли Джефф Хендрик близок к переходу в Ньюкасл, сообщает издание The Guardian.

"Сороки" практически договорились с ирландским хавбеком и могут подписать его в ближайшее время. В борьбе за 28-летнего игрока английскому клубу удалось обойти Милан и Рому.

Хендрик покинул Бернли в конце июня, когда истек его контракт с клубом. В минувшем сезоне АПЛ 28-летний игрок провел 24 поединка в футболке "бордовых", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании нападающего Вольфсбургаа Воута Вегхорста.