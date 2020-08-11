"Сороки" практически согласовали трансфер ирландца.
Джефф Хендрик, Getty Images
11 августа 2020, 10:41
Бывший полузащитник Бернли Джефф Хендрик близок к переходу в Ньюкасл, сообщает издание The Guardian.
"Сороки" практически договорились с ирландским хавбеком и могут подписать его в ближайшее время. В борьбе за 28-летнего игрока английскому клубу удалось обойти Милан и Рому.
Хендрик покинул Бернли в конце июня, когда истек его контракт с клубом. В минувшем сезоне АПЛ 28-летний игрок провел 24 поединка в футболке "бордовых", отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании нападающего Вольфсбургаа Воута Вегхорста.