Английские клубы следят за форвардом Вольфсбурга.
Воут Вегхорст, Getty Images
30 июня 2020, 09:16
Нападающий Вольфсбурга Воут Вегхорст попал в сферу интересов Ньюкасла и Арсенала, сообщает издание Bild.
Английские клубы планируют укрепить нападение в летнее межсезонье и попытаются подписать нидерландского форварда. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 35 миллионов евро.
Действующий контракт Вегхорста с Вольфсбургом рассчитан до июня 2023 года.
В этом сезоне 27-летний нападающий провел 42 поединка в футболке "волков", забив 20 голов и совершив 5 ассистов.