Англия

Английские клубы следят за форвардом Вольфсбурга.

Нападающий Вольфсбурга Воут Вегхорст попал в сферу интересов Ньюкасла и Арсенала, сообщает издание Bild.

Английские клубы планируют укрепить нападение в летнее межсезонье и попытаются подписать нидерландского форварда. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 35 миллионов евро.

Действующий контракт Вегхорста с Вольфсбургом рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне 27-летний нападающий провел 42 поединка в футболке "волков", забив 20 голов и совершив 5 ассистов.