Англия

Вингер может сменить Камп Ноу на Олд Траффорд.

Крайний полузащитник Барселоны Усман Дембеле попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает ESPN.

По данным источника, "манкунианцы" начали всерьез рассматривать этот вариант после того, как клуб потерпел неудачу в трансферной саге с вингером Боруссии Д Джейдоном Санчо.

Отмечается, что Барселона готова продать французского футболиста, но не меньше, чем за 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Юнайтед также внес в свой шорт-лист на позицию вингера хавбека Фиорентины Федерико Кьезу и игрока Ювентуса Дугласа Косту.