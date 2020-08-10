"Манкунианцы" продолжают находится в поисках вингера.
Федерико Кьеза, getty images
10 августа 2020, 19:59
Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с приобретением крайнего полузащитника Фиорентины Федерико Кьезы, сообщает Football Italia.
Отмечается, что "манкунианцы" продолжают искать футболистов на позицию вингера после того, как переговоры с Боруссией Д по Джейдону Санчо провалились.
По данным источника, еще одним альтернативным вариантом для Юнайтед является хавбек Ювентуса Дуглас Коста.
Ранее сообщалось, что англичане выплатили значительную компенсацию ушедшему в Интер Алексису Санчесу.