Англия

"Манкунианцы" продолжают находится в поисках вингера.

Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с приобретением крайнего полузащитника Фиорентины Федерико Кьезы, сообщает Football Italia.

Отмечается, что "манкунианцы" продолжают искать футболистов на позицию вингера после того, как переговоры с Боруссией Д по Джейдону Санчо провалились.

По данным источника, еще одним альтернативным вариантом для Юнайтед является хавбек Ювентуса Дуглас Коста.

Ранее сообщалось, что англичане выплатили значительную компенсацию ушедшему в Интер Алексису Санчесу.