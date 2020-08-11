Англия

Полузащитник Байера намерен перебраться в состав лондонской команды.

После того, как Байер вылетел из Лиги Европы, Челси активизировал переговоры по Каю Хаверцу, сообщает ESPN.

По информации источника, участие в сделке принимает Петр Чех. Он сыграл большую роль, благодаря чему "синим" удалось подписать Тимо Вернера.

Личный контракт с Хаверцом давно согласован. Клубам осталось договориться о цене. Байер хочет 90 миллионов фунтов, в то время как Челси предлагает 70-75 млн.

Отметим, что в случае перехода в Челси, 21-летний футболист будет зарабатывать восемь миллионов евро за сезон.