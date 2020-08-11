Полузащитник Байера намерен перебраться в состав лондонской команды.
КАЙ ХАВЕРЦ, GETTY IMAGES
11 августа 2020, 18:57
После того, как Байер вылетел из Лиги Европы, Челси активизировал переговоры по Каю Хаверцу, сообщает ESPN.
По информации источника, участие в сделке принимает Петр Чех. Он сыграл большую роль, благодаря чему "синим" удалось подписать Тимо Вернера.
Личный контракт с Хаверцом давно согласован. Клубам осталось договориться о цене. Байер хочет 90 миллионов фунтов, в то время как Челси предлагает 70-75 млн.
Отметим, что в случае перехода в Челси, 21-летний футболист будет зарабатывать восемь миллионов евро за сезон.