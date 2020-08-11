Полузащитник Саутгемптона продолжит карьеру в составе "шпор".
Пьер-Эмиль Хойбьерг, ФК Тоттенхэм
11 августа 2020, 20:14
Пьер-Эмиль Хойбьерг перебрался в состав Тоттенхэма, сообщил официальный сайт клуба.
25-летний футболист заключил соглашение на пять лет. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 15 миллионов фунтов.
В сезоне-2019/20 датчанин выступал за Саутгемптон. Он провел 33 матча в английской Премьер-лиги и отличился одной результативной передачей.
Отметим, что Хойбьерг за свою карьеру также успел поиграть за Баварию, Аугсбург и Шальке.