Англия

Football.ua предлагает вспомнить о лучших голах в исполнении легендарного форварда.

В четверг, 13 августа, легендарному нападающему сборной Англии Алану Ширеру исполнилось 50 лет.

Ширер начинал карьеру в Саутгемптоне, а позже присоединился к Блэкберну, с которым в сезоне-1994/95 выиграл чемпионский титул АПЛ. В 1996 году форвард присоединился к Ньюкаслу, где выступал до окончания карьеры в 2006 году. Хоть выиграть какие-либо трофеи с "сороками" ему не удалось, но он стал по-настоящему культовой фигурой для клуба.

В рамках АПЛ Ширер забил 260 голов и с большим отрывом остается лучшим бомбардиром в истории турнира.

Довольно успешно форвард выступал и в сборной Англии, забив 30 голов в 63 матчах. В составе национально команды он был участником двух чемпионатов Европы, а также чемпионата мира-98.

Football.ua предлагает к просмотру подборку лучших голов в исполнении Ширера.