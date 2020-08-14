Англия

Защитник Ливерпуля заслужил награду за успешные выступления в кампании-2019/20.

Правый защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд стал лучшим молодым футболистом английской Премьер-лиги по итогам сезона-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

21-летний англичанин получил приз, который присуждается игроком не достигшим возраста 23 лет, победив в голосовании среди группы футбольных экспертов и болельщиков.

Отметим, что по итогам опроса Трент опередил Джека Грилиша (Астон Вилла), Мейсона Гринвуда, Антони Мартиаля, Маркуса Рашфорда (все – Манчестер Юнайтед), Дина Хендерсона (Шеффилд Юнайтед), Мейсона Маунта и Кристиана Пулишича (оба – Челси).

В минувшем сезоне Александер-Арнольд занял вторую строчку в списке лучших ассистентов чемпионата Англии, отдав 13 результативных передач, а также помог Ливерпулю завоевать первое чемпионство за 30 лет.