Англия

Защитник итальянской команды может продолжить карьеру в АПЛ.

Калиду Кулибали является приоритетной целью для Манчестер Сити, сообщает журналист Танкреди Палмери.

По его информации, "горожане" предложили 63 миллиона евро за 29-летнего защитника. Наполи готов отпустить сенегальца, но рассчитывает, что предложение Сити будет увеличено.

В свою очередь, Манчестер Сити готов предложить Кулибали заработную плату в размере 10 миллионов евро за сезон.

В сезоне-2019/20 в Серии А Кулибали отыграл 25 матчей и не отличился результативными действиями.