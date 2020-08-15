Англия

"Канониры" проведут внутреннее расследование на факт переплаты за футболиста.

В Арсенале хотят подробно изучить сделку по приобретению Николя Пепе из Лилля, сообщает ESPN.

По информации источника, в руководстве клуба подозрение, что за футболиста было переплачено. Арсенал приобрел вингера за 72 миллиона фунтов. При этом, 20 миллионов было выплачено сразу, а еще 52 млн клуб должен выплатить в течение пяти лет.

Вопросы вызывает не сам переход Пепе, а сумма сделки. Арсенал хочет улучшить работу внутри клуба.

В сезоне-2019/20 Пепе отыграл 42 игры во всех турнирах: на его счету 10 голов и 8 ассистов.