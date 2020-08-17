Похоже, защитник продолжит карьеру в Лондоне.
Габриэль, getty images
17 августа 2020, 07:24
Центральный защитник Лилля Габриэль в ближайшее время подпишет контракт с Арсеналом, сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, "канониры" выиграли борьбу за бразильского футболиста у Наполи. Отмечается, что и лондонцы, и итальянцы предложили одинаковые условия за игрока.
Утверждается, что Наполи не сможет купить Габриэля, так как футболист рассматривался в качестве замены Калиду Кулибали, а сенегалец все еще не был продан.
Ранее президент Лилля Жерар Лопес подтвердил, что защитник покинет команду в межсезонье.