Франция

"Доги" подтвердили, что продадут игрока.

Президент Лилля Жерар Лопес подтвердил, что защитник Габриэль Магальяйнс в ближайшее время покинет команду.

"Габриэль молод, чрезвычайно силен, в настоящее время, вероятно, является одним из двух наиболее сильных центральных защитников французской лиги".

"Мы работаем очень просто. Мы объясняем ему и его окружению, его агенту, что мы хотим выручить определенную сумму, и как только мы получаем эти предложения, выбор остается за ним".

"Мы сейчас имеем подобные предложения, поэтому сказали ему: "В конце концов, ты должен принять решение, но мы не будем на тебя давить". Он уходит, мы дали на это согласие", — сказал Лопес BBC Sport.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист, вероятнее всего, присоединиться к Наполи.