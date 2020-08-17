Англия

Швейцарец подвел итог прошедшему сезону.

Крайний полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири высказал свое мнение о своей форме, намекнув, что не собирается покидать команду.

"Всегда, если ты травмирован или не играешь, ты разочарован".

"Но я с нетерпением жду этого сезона и все время стараюсь помогать команде, поэтому у меня есть шанс играть как в первом сезоне".

"Как команда, я просто хочу, чтобы мы достигли многого. Я думаю, что в нашей команде много хороших игроков, каждый может играть, и мы, как всегда, стараемся усложнять задачу тренеру", — сказал Шакири официальному сайту "красных".

Ранее сообщалось, что Ливерпуль близок к тому, чтобы заключить контракт с полузащитником Баварии Тиаго Алькантарой.