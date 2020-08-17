Швейцарец подвел итог прошедшему сезону.
Джердан Шакири, getty images
17 августа 2020, 07:51
Крайний полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири высказал свое мнение о своей форме, намекнув, что не собирается покидать команду.
"Всегда, если ты травмирован или не играешь, ты разочарован".
"Но я с нетерпением жду этого сезона и все время стараюсь помогать команде, поэтому у меня есть шанс играть как в первом сезоне".
"Как команда, я просто хочу, чтобы мы достигли многого. Я думаю, что в нашей команде много хороших игроков, каждый может играть, и мы, как всегда, стараемся усложнять задачу тренеру", — сказал Шакири официальному сайту "красных".
Ранее сообщалось, что Ливерпуль близок к тому, чтобы заключить контракт с полузащитником Баварии Тиаго Алькантарой.