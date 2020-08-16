Англия

Однако английским "красным" еще нужно договориться с "красными" немецкими.

Хавбек Баварии Тиаго Алькантара согласовал условия четырехлетнего контракта с Ливерпулем, сообщает журналист Мохаммед Буафси.

Футболист даже сообщил об отъезде в Англию некоторым товарищам по Баварии и уже нашел дом в этой стране, утверждает источник.

Однако Ливерпулю еще нужно согласовать трансфер с Баварией. Предположительно, мюнхенцы требуют за 29-летнего испанца 30 млн евро.

В сезоне-2019/20 Тиаго Алькантара провел за Баварию 38 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.