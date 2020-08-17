Манчестер Юнайтед рассматривает различные варианты усиления состава в это трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, "красные дьяволы" проявляют интерес к Самуэлю Умтити, Ивану Ракитичу, Артуро Видалю и Усману Дембеле.

МЮ беспокоит травматичность французского центрбека, но готов рискнуть, если стоимость будет заниженной. В лице Дембеле клуб видит альтернативу Джейдону Санчо, а заполучить Ивана Ракитича будет сложнее – он намерен вернуться в Севилью. Что касается Видаля, то у него остался год по контракту и его может заинтересовать новый вызов на Олд Траффорд.

Напомним, Барселона потратила более миллиарда евро на трансферы с момента последнего триумфа в Лиге чемпионов.