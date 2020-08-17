Сенегалец получил признание со стороны футбольных фанатов.
Садио Мане, twitter.com/pfa
17 августа 2020, 13:59
В сезоне-2019/20 Ливерпуль стал чемпионом Англии, и во многом это заслуга полузащитника Садио Мане.
Профессиональная футбольная ассоциация провела голосование на лучшего игрока сезона, а победителем стал 28-летний футболист – он набрал 41% голосов.
В тройку лучших также вошли Кевин де Брюйне (27%) и Трент Александер-Арнольд (17%).
В сезоне-2019/20 Мане провел 35 матчей в АПЛ: на его счету 18 голов и 9 результативных передач.