Англия

Сенегалец получил признание со стороны футбольных фанатов.

В сезоне-2019/20 Ливерпуль стал чемпионом Англии, и во многом это заслуга полузащитника Садио Мане.

Профессиональная футбольная ассоциация провела голосование на лучшего игрока сезона, а победителем стал 28-летний футболист – он набрал 41% голосов.

В тройку лучших также вошли Кевин де Брюйне (27%) и Трент Александер-Арнольд (17%).

В сезоне-2019/20 Мане провел 35 матчей в АПЛ: на его счету 18 голов и 9 результативных передач.