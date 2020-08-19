Англия

"Горожане" предложили 70 миллионов евро за сенегальского центрбека.

Центральный защитник Наполи Калиду Кулибали может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, подписав соглашение с Манчестер Сити. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, "горожане" предложили за 29-летнего сенегальца 70 миллионов евро и приблизились к успешному заключению сделки. Переговоры с неаполитанцами продолжаются.

Ман Сити уже договорился об условиях контракта с Кулибали до 2025 года (10 млн евро в год), и теперь осталось согласовать финансовые детали трансфера с Наполи.

В сезоне-2019/20 итальянской Серии А Кулибали отыграл 25 матчей и не отличился результативными действиями.