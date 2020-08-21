Англия

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед примет участие в благотворительной игре в новой роли.

Уэйн Руни в сентябре будет главным тренером сборной Англии в благотворительном матче Soccer Aid, сообщает The Telegraph. Игра состоится на Олд Траффорд, стадионе Манчестер Юнайтед.

Помогать лучшему бомбардиру в истории сборной Англии и МЮ будет Сэм Аллардайс. Биг Сэм летом 2016 провел один матч во главе национальной команды, но затем был вынужден покинуть свой пост после скандала. Еще одним помощником станет экс-вратарь сборной Дэвид Симэн.

За сборную мира в этой игре сыграют такие звезды, как Дэвид Джеймс, Яя Туре, Робби Кин, Уэс Браун и другие.

Уэйн Руни намерен стать тренером. Сейчас он работает над получением лицензии УЕФА Pro, а также выступает за Дерби Каунти в качестве играющего тренера.