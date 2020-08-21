Англия

Клубы согласовали переход 23-летнего футболиста в состав лондонской команды.

Бен Чилвелл в сезоне-2020/21 будет выступать за Челси, сообщают The Athletic, The Telegraph и журналист Фабрицио Романо.

По информации источников, клубы согласовали переход 23-летнего футболиста за 45-50 миллионов фунтов. Изначально "лисы" хотели выручить за своего игрока порядка 80 миллионов, но из-за пандемии коронавируса и отсутствия Лиги чемпионов вынужденно занизили ценник.

Отмечается, что Чилвелл всегда был целью Челси №1 на позицию левого защитника. Инициатива также исходила от главного тренера "синих" Фрэнка Лампарда.

Бен в прошлом сезоне провел 33 поединка в футболке "лис", в которых забил три гола и сделал четыре ассиста.