Англия

Бразильский центрбек близок к переезду на Эмирейтс Стэдиум.

Центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс стал еще ближе к переходу в Арсенал после того, как Наполи попросил его подождать разрешения ситуации с трансфером Калиду Кулибали в Манчестер Сити. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 22-летний бразилец может уже завтра присоединиться к команде Микеля Артеты, если Манчестер Юнайтед вновь не включится в гонку и не сделает Лиллю более выгодное предложение, чем "канониры".

Утверждается, что Габриэль не намерен ждать перехода Кулибали в Манчестер Сити и готов стать вторым новичком Арсенала в летнее трансферное окно. Помешать этому трансферу может только МЮ при условии, если бразильский центрбек внезапно не захочет подождать Наполи.

Стоит отметить, что сумма трансфера Габриэля Магальяйнса оценивается в 30 миллионов евро, включая различные бонусы. Президент Лилля ранее подтверждал, что молодой защитник сменит клубную прописку этим летом.