Англия

Шведский тренер покинул штаб лондонского Арсенала.

Фредрик Люнберг принял решение оставить Арсенал, сообщил официальный сайт клуба.

43-летний специалист входил в тренерский штаб "канониров". По слухам, Люнберг хочет попробовать самостоятельную тренерскую деятельность.

"Люнберг – важный член команды с момента моего приезда. Он проделал огромную работу. Я уважаю его как человека, так и тренера. Знаю, что в будущем столкнусь с ним на боковой линии", — приводит слова Микеля Артеты официальный сайт Арсенала.

Напомним, что Люнберг в качестве футболиста "канониров" выступал за клуб с 1998 по 2007 год.