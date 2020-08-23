Англия

Футболисты останутся в клубе еще на один сезон.

Шеффилд Юнайтед подтвердил, что клуб сохранил в своем составе на следующий сезон Фила Ягелку и Джека Родвелла.

Как сообщил официальный сайт "клинков", футболисты подписали новую сделку до лета 2021 года.

"Фил – ценный и уважаемый член команды, я рад, что он будет с нами в следующем сезоне. То же самое относится и к Джеку, который поможет нам в грядущем сезоне", — приводит слова Криса Уайлдера официальный сайт Шеффилд Юнайтед.

Отметим, что Родвелл стал игроком "клинков" с 3 января этого года.